شاهد.. وجوه جديدة تدخل على خط الاحتجاجات في السودان

خرجت مظاهرات لأفراد من قبيلة الإنقسنا السودانية، تطالب بحكم مدني وبرحيل المجلس العسكري، لكنهم ظهروا بنصف أعلى عار من الملابس.

ونشر تجمع المهنيين السوداني المعارض، صورا لأفراد من الإنقسنا مرفقا إياها بالقول: "مطالب المواطنين من الإنقسنا بالحكومة المدنية".