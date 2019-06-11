مذبحة في مالي.. الاشتباكات العرقية تودي بحياة 551 شخصًا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، أن الاشتباكات العرقية التي وقعت بين القبائل منذ العام الماضي أودت بحياة ما لا يقل عن 551 شخصًا.
وذكرت البعثة الأممية أن قسم حقوق الإنسان بالبعثة قام بتوثيق 91 حالة انتهاك منذ شهر يناير عام2018 في منطقتي موبوتي وسيجو، ومن بين الضحايا 17 سيدة و20 طفلًا و3 فتيات، بينما ارتكبت جماعات الدفاع الذاتي في منطقة فولاني 67 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ضد سكان مدنيين في منطقة موبوتي
ومن جانبه، أدان جيلين سبور رئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي أعمال العنف، وقال إن البعثة مازالت تشعر بقلق بشأن تزايد أعمال العنف، داعيًا السلطات إلى مضاعفة جهودها لتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار وحفظ السلام في مالي خلال عام 2013.
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