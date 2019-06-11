العثور على 4 جثث بعد أسبوعين من انقلاب سفينة سياحية في المجر

قال مسؤولون في المجر إن فرق الإنقاذ عثرت على أربع جثث، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي رفعت فيه ببطء حطام سفينة بعد أسبوعين من انقلابها في نهر الدانوب في بودابست، وعلى متنها مجموعة من السياح الكوريين الجنوبيين.

وغرقت السفينة "ميرميد" في ثوان يوم 29 مايو، بعد أن صدمتها سفينة أكبر من الخلف أسفل جسر في العاصمة المجرية مع هطول أمطار غزيرة.

ولقي 26 من السياح واثنان من طاقم السفينة المجرية حتفهم في أسوأ كارثة في النهر منذ نصف قرن. وتم انتشال جميع الجثث باستثناء أربع.

وقال متحدث باسم القوات الخاصة المجرية، التي تنسق عملية الانتشال إنه تم العثور على جثة عندما تم رفع غرفة قبطان السفينة إلى السطح.

وقال المتحدث "الآن سنقوم بمزيد من البحث، في أجزاء السفينة التي يمكن أن يكون بها المزيد من الضحايا".

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وقالت وكالة (إم.تي.آي) الرسمية للأنباء إنه تم العثور على أربع جثث اليوم الثلاثاء، وانتشلها الغطاسون. وأدى طاقم الإنقاذ التحية العسكرية لكل جثة مع انتشالها.

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واستخدم الغطاسون أربطة لرفع الحطام الغارق بواسطة رافعة عائمة كبيرة. وقال المتحدث باسم القوات الخاصة المجرية إنه سيجري تفتيش كل مستوى من السفينة عندما يتم رفعها إلى السطح.

وتحتجز السلطات قبطان السفينة الأكبر، التي صدمت السفينة "ميرميد" للاشتباه به. وقالت الشرطة إن القبطان أوكراني الجنسية واسمه سي. يوري، ويبلغ من العمر 64 عاماً، مضيفة أنه لم يرتكب أي خطأ لكنه في حالة انهيار.