ذكرت وسائل إعلام ،اليوم الثلاثاء، أن مجموعة تتألف من 97 مهاجراً وصلت مالطا صباح اليوم، وذلك عقب إنقاذهم من قارب في البحر المتوسط.
وذكر تلفزيون مالطا أن المجموعة تضم طفلين وسيدة حامل، جرى نقلها للمستشفى. وقد وصل المهاجرون مالطا الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي (45:4 بتوقيت جرينتش).
ويذكر أنه جرى نقل المئات من المهاجرين لمالطا على مدار الأسبوع الماضي، في ظل ارتفاع أعداد طالبي اللجوء الهاربين من ليبيا.
وقد طالبت مالطا أكثر من مرة دول الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة لها.
اقرأ أيضاً.. "منظمة العفو" تنتقد الاتحاد الأوروبي بعد تقليص مهمة إنقاذ المهاجرين
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن خطورة موت المهاجرين في البحر المتوسط، وصلت لمستوى غير مسبوق بسبب الافتقار لسفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة والصراع في ليبيا الذي يدفع المواطنين للهروب بمعدل مقلق.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ 100 مهاجر قبالة ساحل مالطا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.