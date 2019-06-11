إنقاذ 100 مهاجر قبالة ساحل مالطا

ذكرت وسائل إعلام ،اليوم الثلاثاء، أن مجموعة تتألف من 97 مهاجراً وصلت مالطا صباح اليوم، وذلك عقب إنقاذهم من قارب في البحر المتوسط.

وذكر تلفزيون مالطا أن المجموعة تضم طفلين وسيدة حامل، جرى نقلها للمستشفى. وقد وصل المهاجرون مالطا الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي (45:4 بتوقيت جرينتش).

ويذكر أنه جرى نقل المئات من المهاجرين لمالطا على مدار الأسبوع الماضي، في ظل ارتفاع أعداد طالبي اللجوء الهاربين من ليبيا.

وقد طالبت مالطا أكثر من مرة دول الاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة لها.

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وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن خطورة موت المهاجرين في البحر المتوسط، وصلت لمستوى غير مسبوق بسبب الافتقار لسفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية العاملة في المنطقة والصراع في ليبيا الذي يدفع المواطنين للهروب بمعدل مقلق.