مقتل وإصابة 23 شخصاً في حادث مروري بمصر

لقي ثمانية أشخاص حتفهم وأصيب 15 آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث مروري بمحافظة البحيرة بـمصر والتي تبعد حوالي 150 كيلومتراً شمال غرب القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمحافظة إخطاراً اليوم، بوقوع حادث تصادم بين سيارة تقل عمالاً يعملون بالزراعة وأخرى ميكروباص أمام كوبري أبوخشيم بدائرة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة ما أسفر عن ثمانية قتلى و15 مصاباً.

ووفقاً للإخطار تم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى حوش عيسى العام وتم تحرير المحضر اللازم، تمهيداً إلى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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وتعد مصر احدى الدول التي تشهد ارتفاعاً في معدلات حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة، وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية. ويقول خبراء المرور إن أغلب حوادث الطرق سببها عدم التزام السائقين بقواعد المرور وتجاوز السرعات المقررة، إضافة إلى مركبات النقل الثقيل.