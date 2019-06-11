المكسيك تتطلع إلى مساعدة دولية لوقف تدفق المهاجرين إلى أميركا

قال مسؤولون، إن المكسيك والولايات المتحدة قد تتخذان خطوات إضافية الشهر المقبل لتقييد تدفق المهاجرين غير الشرعيين من دول أميركا الوسطى، وذلك في ظل التهديد الذي تواجهه مكسيكو سيتي بفرض رسوم جمركية على منتجاتها إذا لم تبذل ما يكفي لتحقيق مطالب واشنطن.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد إنه ربما يتطلب الأمر الحصول على مساعدة من البرازيل وبنما وجواتيمالا إذا فشل اتفاق جرى الإعلان عنه الأسبوع الماضي، بين واشنطن ومكسيكو سيتي، في تقليل أعداد المهاجرين الوافدين إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك.

وساهم الاتفاق الذي تم التوصل له يوم الجمعة، في تلافي فرض رسوم جمركية على جميع السلع المكسيكية، وهي الرسوم التي سبق وتوعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرضها إذا لم تبذل المكسيك، المزيد من الجهد للحد من الهجرة.

وقالت إدارة ترامب أمس الاثنين، إنها قد تطبق الرسوم الجمركية إذا رأت أن المكسيك لم تبذل ما يكفي، وأبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الصحفيين إن واشنطن تتوقع رؤية نتائج في غضون أربعة إلى ستة أسابيع.

ويعني الاتفاق المبرم بين البلدين الأسبوع الماضي أن المكسيك ستوسع برنامجاً يتعين بموجبه أن يبقى المهاجرون الذين يطلبون اللجوء في الولايات المتحدة في المكسيك حتى تنتهي عملية نظر طلباتهم. كما تعهدت المكسيك بتعزيز التواجد الأمني على حدودها الجنوبية مع جواتيمالا بنشر 6000 عنصر من قوات الحرس الوطني.

وكان من نقاط الخلاف الرئيسية في محادثات الأسبوع الماضي طلب الولايات المتحدة إعلان المكسيك "دولة ثالثة آمنة" لطالبي اللجوء، وهو ما يتطلب تقديمهم طلباً للجوء في المكسيك إذا مروا عبر البلاد في طريقهم إلى الولايات المتحدة.

ورفضت المكسيك هذا الطلب، لكن إيبرارد كشف أن هذا الطلب قد يطرح مرة أخرى على طاولة المفاوضات إذا لم تستطع المكسيك وقف تدفق المهاجرين المتجهين إلى الحدود الأميركية.

وقال للإذاعة المكسيكية "إذا لم نحصل على نتائج مما نقوم به (خلال 45 يوماً)، سنبدأ محادثات حول ما يريدون، وهو أن تصبح المكسيك بلداً ثالثاً آمناً".

وأضاف إيبرارد أن هذه الخطوة تتطلب من الحكومة المكسيكية، التشاور مع مجلس الشيوخ بشأن كيفية المضي قدماً فيها.

وقال ترامب بعد ظهر أمس الاثنين، إن المكسيك ستعلن قريباً "جزءاً لم يُكشف عنه" من الاتفاق الذي سيتعين أن ينال موافقة الكونجرس المكسيكي. ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

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وقال للصحفيين في البيت الابيض "يجب أن يحصلوا على موافقة وسيحصلون على موافقة. إذا لم يحصلوا على موافقة فسيتعين علينا التفكير فيما يتعلق بالتعريفة الجمركية أو أياً كان".

وارتفعت الأسهم الأميركية، أمس الاثنين، بعد الاتفاق، مما حد من المخاوف من تأثير حرب تجارية جديدة على الاقتصاد العالمي. وارتفع البيزو المكسيكي بأكثر من اثنين بالمئة مقابل الدولار.

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وقال إيبرارد إنه إذا لم تستطع المكسيك احتواء سيل المهاجرين، فربما يتطلب الأمر إشراك بلدان أخرى فيه.

ويمر طالبو اللجوء من السلفادور وهندوراس أولاً عبر جواتيمالا عندما يفرون من بلادهم، بينما يسافر القادمون من كوبا وهايتي جواً أولاً إلى بنما قبل التوجه إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك. وعادة ما يسافر المهاجرون من دول أفريقية إلى البرازيل قبل القيام بالرحلة الشاقة شمالاً.

وقال إيبرارد "إذا لم تنجح الإجراءات التي نقترحها، فيجب أن نتشاور مع الولايات المتحدة ومع دول أخرى، مثل جواتيمالا وبنما والبرازيل".

وأضاف "إذا كان يتعين علينا المشاركة في نموذج إقليمي مثل النموذج الذي وصفته للتو، فسيتعين علينا تقديم ذلك إلى الكونجرس".

ولم يخض الوزير في تفاصيل، لكنه طرح فكرة أنه قد يتعين على طالبي اللجوء الحصول على حق اللجوء في أول بلد يصلون إليه بعد مغادرة وطنهم.

ولم ترد حكومات البرازيل وبنما وجواتيمالا على الفور على طلبات للتعليق.

وألقت قوات حرس الحدود الأميركية القبض على أكثر من 132 ألف شخص وهم يعبرون من المكسيك في شهر مايو، وهو أعلى مستوى شهري منذ عام 2006. وتوعد ترامب، الذي وصف زيادة عدد المهاجرين بأنها "غزو"، بمواصلة رفع الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 25 بالمئة ما لم تفعل المكسيك المزيد لكبحها.