كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير ألماني: معاهدة نزع السلاح النووي في أزمة خطيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن معاهدة نزع السلاح ومنع الانتشار النووي في أزمة.

وأضاف "ماس"، الذي يحضر اجتماعًا يستمر يومًا واحدًا حول هذا الموضوع، اليوم الثلاثاء، في ستوكهولم، بعد رحلة إلى إيران لإجراء محادثات حول البرنامج النووي للبلاد، أنه من المهم أن تلتقي العديد من الدول للعمل على تعزيز معاهدة حظر الانتشار النووي والحفاظ عليها.

وأوضح، في بيان: "المعاهدة في أزمة خطيرة. الدول التي تمتلك أسلحة ذرية تحتاج إلى تحمل مسؤولياتها تجاه نزع السلاح بشكل أفضل، وفي الوقت نفسه نحتاج إلى منع المزيد من الدول من الحصول على أسلحة نووية".

ترغب السويد في مناقشة كيف يمكن للحكومات العمل معًا لخلق ضغط سياسي من أجل نزع السلاح والمشاركة قبل مؤتمر العام المقبل حول المعاهدة.