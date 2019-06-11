كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسبوع الجارى.. رئيس وزراء اليابان يلتقى خامنئى وروحانى فى طهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيلتقي رئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبي بالزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي والرئيس حسن روحاني في زيارة لطهران الأسبوع الجارى، في محاولة لتخفيف حدة التوتر بين واشنطن وإيران، حيث وصفها الخبراء بأنها خطوة جريئة لزعيم ياباني.

وتصاعد التوتر بعد عام من انسحاب واشنطن من اتفاق بين إيران والقوى العالمية لكبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات.

وسيغادر آبي يوم الأربعاء في أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء ياباني لإيران منذ 41 عامًا، على الرغم من أن طوكيو وطهران تربطهما علاقات ودية وتحتفل بالذكرى التسعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية هذا العام.

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وسيلتقي روحاني يوم الأربعاء وخامنئي في اليوم التالي، قبل مغادرة طهران.

وقال رئيس مجلس الوزراء يوشيهيد سوجا، الذي أعلن رسميا عن الزيارة يوم الثلاثاء "وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، نعتزم تشجيع إيران ، القوة الإقليمية، على التحرك نحو تخفيف التوترات في اجتماعات القادة الكبار".

وقال سوجا في مؤتمر صحفي، إن آبي تحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر الهاتف لمناقشة إيران.

وفي زيارة استغرقت أربعة أيام لليابان الشهر الماضي، رحب ترامب بمساعدة آبي في التعامل مع إيران بعد أن قالت محطة إن إتش كيه العامة أن الزعيم الياباني يدرس القيام برحلة إلى طهران.