كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: سنرد بعزيمة قوية إذا أصرت أمريكا على التصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة سترد بعزيمة قوية إذ أصرت الولايات المتحدة على تصعيد التوتر التجاري.

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جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها المتحدث باسم الوزارة غنغ شوانغ، في بكين.

وكانت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، جددت مطلع الأسبوع، دعوتها إلى الولايات المتحدة والصين، لإنهاء التصعيد في حربهما التجارية، ووصفتها بالخطر الأكبر على النمو الاقتصادي العالمي.