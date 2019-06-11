كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفغانستان.. القوات الحكومية تسيطر على قاعدة لـ"طالبان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت قوات أفغانية على قاعدة تابعة لحركة "طالبان" بمقاطعة باغلان شمالي البلاد، وتمكنت من تحرير 44 معتقلا.

وذكر مسؤول منطقة باغلان خان زاده مظلوم يار، أن العملية بدأت في الساعات الأولى من فجر اليوم بحي لارخابيا بمنطقة باغلان الوسطى، مضيفا أن "قوات الجيش حررت 44 معتقلا، من بينهم عسكريون ومدنيون".

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من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، إن 17 من المعتقلين كانوا مدنيين والبقية من قوات الأمن، فيما لم تعلق "طالبان" بعد على هذه الأنباء.