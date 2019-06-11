كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيونجيانج تحذر واشنطن: اتفاقات "كيم وترامب" ستصبح ورقة بيضاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى التخلى عن "سياستها العدائية" تجاه بيونج يانج وإما أن تصبح الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة تاريخية في سنغافورة قبل عام "ورقة بيضاء".

ويعكس البيان الصادر عن وكالة الأنباء الحكومية "كيه سي إن إيه"، تحذيراً مماثلاً الأسبوع الماضي، الجمود منذ انهيار القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في هانوي في فبراير.

وانهارت قمة هانوي بسبب مطالب الولايات المتحدة بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية ومطالب كوريا الشمالية بتخفيف العقوبات.

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وقالت الوكالة "إن السياسة الأمريكية المتعجرفة الأحادية الجانب لن تعمل أبداً على نزع سيادة كوريا الديمقراطية".

وتابع التقرير إن بيانًا مشتركًا من أربع نقاط وقعه ترامب وكيم في 12 يونيو من العام الماضي تعهد فيه بالعمل من أجل علاقة جديدة "في خطر أن يكون ورقة بيضاء لأن الولايات المتحدة تغض الطرف عن تنفيذه".

وقالت "حان الوقت للولايات المتحدة لسحب سياستها العدائية تجاه كوريا الديمقراطية".