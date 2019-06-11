كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع رجل في حادث سكوتر كهربائي بباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شرطة باريس، إن رجلاً على سكوتر كهربائي لقي مصرعه، بعد أن صدمته سيارة في باريس، مساء الاثنين.

كان هذا أول حادث مميت في العاصمة الفرنسية، بعد أن أعلنت رئيس بلدية باريس، آن هيدالغو، الأسبوع الماضي عن شن حملة ضد الـ"سكوتر" الكهربائي.

تريد "هيدالغو" تحديد سرعات الـ"سكوتر" الكهربائي إلى 20 كيلومترًا في الساعة (12 ميلًا في الساعة) في معظم المناطق، و 8 كيلومترات في الساعة (5 ميل في الساعة) في المناطق التي تشهد حركة كثيفة في السير. إنها تخطط للحد من عدد المشغلين إلى ثلاثة والحد الأقصى لعدد الـ"سكوتر".

وقالت "هيدالغو"، إنه لا توجد حتى الآن إحصائيات حول حوادث الـ"سكوتر" الكهربائي.