كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولون يكشفون عن مرض مزمن أصاب إمبراطورة اليابان السابقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادرت إمبراطورة اليابان السابقة ميشيكو، البالغة من العمر 84 عامًا، في رحلة تستغرق ثلاثة أيام إلى مدينة كيوتو، حيث قال أطبائها، إنها تعاني من مشكلة في القلب لكنها بخير طالما يتم فحص حالتها بانتظام.

وأكد مسؤولو القصر، إن ميشيكو رافقت زوجها أكيهيتو إلى العاصمة القديمة كيوتو، اليوم الثلاثاء، كجزء من الطقوس المتعلقة بتنازله الحديث.

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وحسبما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، يزور الزوجان مقابر جد أكيهيتو، الإمبراطور ميجي، والجد الكبير كومي، وكلاهما في كيوتو.

وتنازل أكيهيتو عن العرش في 30 أبريل ويحمل الآن لقب الإمبراطور الفخري. وانضم ابنه الأكبر ناروهيتو إلى عرش الأقحوان في الأول من مايو.

وقال مسؤولو القصر يوم السبت، إن الأطباء اكتشفوا أن ميتشيكو تعاني من تشوهات في صمام القلب ونبض غير منتظم بعد إجراء فحوصات طبية منتظمة الأسبوع الماضي أظهرت زيادة في هرمونات القلب.