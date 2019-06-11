المرتبة الأولى عربيا والثانية إفريقيا.. لائحة أنظف 21 شاطئا في المغرب

أعلنت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، أمس الاثنين، عن قائمة أنظف الشواطئ في المغرب، التي سيرفرف فيها علم “اللواء الأزرق”، وتحتل المملكة المرتبة الأولى في العالم العربي، والثانية في إفريقيا.

ومن أصل 42 شاطئا، حصل 21 شاطئا، بالإضافة إلى ميناء ترفيهي، هذا الصيف، على علامة اللواء الأزرق الدولية، ويتعلق الأمر بكل من شاطئ با قاسم/طنجة – أصيلة، وأكلو سيدي موسى/تيزنيت، وأركمان/ الناضور، وأشقار/طنجة-أصيلة، وبوزنيقة، والصخيرات، وشاطئ المسافر/الداخلة، ثم الصويرة، وفم الواد/العيون، والحوزية، وداليا/فحص أنجرة، وواد عليان/ فحص أنجرة، وواد لاو/تطوان، وأم لبوير/الداخلة، وآسفي، والصويرية القديمة/آسفي، والمحطة السياحية السعيدية، ورأس بدوزة/آسفي، وسيدي قنقوش/فحص أنجرة، وسيدي إفني، وأخيرا إمينتوركا (ميرلفت).

وتم إحداث علامة اللواء الأزرق من قبل المؤسسة الدولية للتربية البيئية، وهذا اللواء، الذي رفع في 4.425 شاطئا وميناءً ترفيهيا في 45 دولة في أوربا، وإفريقيا، وأمريكا، ومنطقة البحر الكاريبي، والمحيط الهادئ، هو علامة تقتضي الامتثال إلى معايير صارمة من أربعة أصناف: جودة مياه الاستحمام، والإخبار، والتحسيس، والتربية البيئية، والصحة، والسلامة، والتهيئة، والتدبير.

ويمنح اللواء للجماعات المحلية المسؤولة عن إدارة، وتدبير الشواطئ.

وفي المغرب، تضطلع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بمسؤولية السهر على اللواء الأزرق، إذ أدرجته عام 2002 كجزء من برنامجها “شواطئ نظيفة”.