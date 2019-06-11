تصريح لأول تلاميذ اجتازوا امتحانات البكالوريا: الأمور سهلة ولي حافظ غادي ينجح -فيديو

تصوير: حسام أديب

انطلقت، اليوم الثلاثاء، بمختلف ثانويات المملكة، امتحانات السنة الثانية بكالوريا برسم دورة يونيو 2019.

“اليوم24” انتقل إلى ثانوية “المسجد”، في الدار البيضاء، ونقل تصريحات من أول التلاميذ الذين غادروا الأقسام.

وأجمع التلاميذ أن امتحان اللغة العربية كان سهلا، وقال أحدهم، إن “الأسئلة لم تكن صعبة؛ إستطاع الإجابة على أغلبها”، فبحسبه كان على أتم الاستعداد، قائلا :”لي حافظ غادي ينجح”.

والآخر أشار إلى أن حراسة الامتحان من طرف الأساتذة كانت مشددة، لكن تلميذ آخر أوضح العكس، قائلا:” طلقوا لينا النقلة”.

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وذكرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم هذه الدورة، بلغ 441 ألف و65 مترشحة ومترشحا، بنسبة زيادة بلغت 0.3 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

وأوضح بلاغ للوزارة أن عدد الممدرسين منهم بلغ 332 ألف و298 مترشحة ومترشحا، في حين بلغ عدد المترشحين الأحرار 108 ألف و767 مترشحة ومترشحا، بما يمثل 25 في المائة من مجموع المترشحين، وتمثل نسبة ترشح الإناث 48 في المائة من مجموع المترشحين.