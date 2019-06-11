يهم “الأسود”.. الكوت ديفوار يخوض “الكان” دون واحد من أبرز نجومه

قرر إبراهيم كامارا، مدرب منتخب الكوت ديفوار لكرة القدم، إسقاط إسم النجم الشهير للمنتخب “جيرفينيو” من اللائحة النهائية للمنتخب البرتقالي، الذي سيخوض نهائيات كأس إفريقيا للأمم، والتي ستنطلق بعد 10 أيام في الديار المصرية.

وعلى الرغم من الخبرة الكبيرة التي راكمها اللاعب رفقة المنتخب، بمشاركته في 5 تظاهرات قارية، منذ سنة 2008، وتألقه هذا الموسم رفقة فريق بارما في الدوري الإيطالي الممتاز، إلا أن كامارا، فضل عدم الاعتماد على جيرفينيو في اللائحة النهائية والاعتماد على أسماء أخرى.

وعبر جيرفينيو، في رسالة بعثها للجماهير الإفوارية، عن خيبة أمله من هذا القرار، خاصة وأنه كان يسعى لمشاركة سادسة في البطولة، مقدما شكره الكبير لكل الإفواريين الذين قدموا له الدعم النفسي والمعنوي، بعد قرار مدرب المنتخب.

وكتب جيرفينيو، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”: ” أشكر جميع من ساندوني، رسالاتكم وفيديوهاتكم كانت مؤثرة للغاية، لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة لأني لن أحمل ألوان المنتخب في “كان” مصر، ولكن اؤكد لكم بأني لا أفكر أبدا في الاعتزال “.

جدير ذكره، أن المنتخب الإفواري سيتنافس في المجموعة الرابعة للمنافسة القارية، إلى جانب كل من المغرب، ناميبيا، وجنوب إفريقيا.