شكرا لقرائتكم خبر عن بن حبريش يناقش تسهيل المعاملات الجمركية بميناء الشحر والان مع التفاصيل
ناقش اجتماع اليوم بالمكلا برئاسة وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، أوضاع ميناء الشحر وتسهيل انجاز المعاملات الجمركية .
وأقر الاجتماع الذي ضم المسؤولين في الجمارك والمالية والشؤون القانونية ومؤسسة موانئ البحر العربي وميناء الشحر والسلطة المحلية بالمديرية تكليف فرع مصلحة الجمارك بالمحافظة بالجلوس مع التجار و الوكلاء لرفع المقترحات والتصورات لوضع آلية عمل واضحة تسهم في حل الاشكالات القائمة التي تؤثر على نشاط الميناء التجاري.
وأكد وكيل أول حضرموت، على تعاون كل الجهات بما يطور عمل الميناء وتسهيل وسرعة إنجاز اجراءات العمل الجمركي والتخليص بالميناء.
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