المركز الوطني للأرصاد: توقعات بهطول أمطار غزيرة

أكد المركز الوطني للأرصاد أن محطات الرصد الجوي اليمنية وبيانات الرصد وتحليل خرائط الطقس السطحية والعلوية ومخرجات التنبؤات العددية وصور الأقمار الاصطناعية جميعها تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في محافظة أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية،كما تشير إلى أن الساعات القادمة قد تشهد هطول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على محافظات( أرخبيل سقطرى، المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، عدن ، لحج) وامتدادها إلى المناطق والهضاب الداخلية وكذلك غربا إلى السواحل الغربية منها مع رياح شدية السرعة وتدني في الرؤية الأفقية.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر أجزاء من المحافظات الجبلية من صعدة شمالا وحتى لحج جنوبا بسحب ركامية وأمطار متفاوتة الشدة، مصحوبة بعواصف رعدية كذلك على مناطق متفرقة منها.

وهطلت خلال الساعات الماضية أمطار متفاوتة الشدة ما بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة على أجزاء واسعة شملت السواحل الجنوبية والمناطق المحاذية لها والهضاب الداخلية وكذلك المناطق الجبلية وامتدت غرب نحو السواحل الغربية، تدفقت على اثرها السيول في الشعاب والوديان.

ودعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من تدفق السيول كما حذر مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج وتدفق السيول.