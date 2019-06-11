شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أفراد الأسرة الحاكمة ينتقد سماح الحمدين ببيع الكحول في قطر والان مع التفاصيل

انتقد الشيخ خليفة بن حسن بن عبدالرحمن العبدالرحمن آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، السماح بوجود الخمور والحانات في دويلته، داعيا سلطات الحمدين إلى إغلاقها.

وفي عدة تغريدات له عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قال خليفة بن حسن: "من واجبي كمسلم غيور على دينه وعلى ثوابته أولا، وواجبي كمواطن محب لهذه البلد الطيبة ثانيا أن أطالب بإغلاق الحانات المتواجدة في الفنادق وحظر الخمرة في هذا البلد، هذا البلد الذي منّ الله عليه بنعمته وفضله وأغدق عليه من خيره وأخرجه من كيد كل كائد".

وروى في تغريدة أخرى أن أحد الأصدقاء أخبره "أنه ذهب لتناول الغداء في أحد المطاعم المتواجدة في أحد الفنادق المشهورة بالدوحة برفقة عائلته، فبينما هو يتناول الغداء مع عائلته وجد شبابا جالسين على المنضدة المخصصة للشراب في المطعم ويبدو على الشباب حالة السكر وفقدان الوعي التام وأمامهم المشروب".

وأضاف: "وهو حينما وصفهم لي كان يتألم لحالتهم، ولم يصفهم لي وهو شامت"، مؤكداً أنه لم يكتب عنهم إلا بقصد "الاستنكار والغيرة على الدين والمسلمين في هذا البلد، وما دفعني لذلك إلا أنه وجبت علي النصيحة وهذا واجب كل مسلم.. ومتى على بعد 13 ليلة -بالكثير- من خير الليالي ألا وهي ليلة القدر وبعد أفضل الشهور بـ3 أيام".

وتساءل: "سؤالي إلى أين؟! تجد تلك المحرمات قوانين تقننها وتنظم أماكن عملها وضرائب تفرض عليها في هذا البلد من أجل الأجانب ويقع فيها بعض شباب البلد؟!".

وقال في تغريدة أخرى: "ومع ندرة ذلك الأمر-شرب شبابنا للخمرة- إلا أنه ليس بالأمر الهين، فكلنا نعلم أن الخمرة هي أم الخبائث ومن استساغها-عافانا الله وإياكم منها- هان عليه فعل المنكرات من الصغائر والكبائر نسأل الله العافية".

وتابع: "نرجو من كل ذي شأن من ملّاك، ودوائر حكومية وسلطات أن تضع حدا لهذا الأمر، لأن مع تحقق بعض المصالح الطفيفة الدنيوية - والتي لم تجد لها مبرراً دينياً عندي- لهذا الأمر الجلل إلا أننا نواجه مفسدة عظيمة وبعدا عن أوامر الله ونواهيه".

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واختتم خليفة بن حسن تغريداته قائلا: "إن أحسنت فمن الله، وإن أسأت أو أخطأت فمن نفسي والشيطان، دمتم بحفظ الله ورعايته.. الله يكفينا شرها أم الخبائث وأسأل الله أن يهدي شباب المسلمين".

وتعهدت قطر بالسماح لجماهير مونديال الأندية بشرب الكحوليات، عند قدومهم لمساندة فرقهم، وذلك بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن قطر ستستضيف النسختين المقبلتين من البطولة، من أجل اختبار ملاعبها قبل استضافة مونديال 2022.

وقال الذوادي رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2022 عن هذا الأمر: "نتطلع لاستضافة مونديال 2022". أضاف: "الآن نملك فرصة استضافة مونديالي 2019 و2020 للأندية، وهذا وقت مثير للغاية بالنسبة لنا، وبدون شك يعد كأس العالم للأندية مسابقة مهمة للغاية لاختبار استعداداتنا". وستعد تلك فرصة أيضًا لقطر لتعلم كيفية التعامل مع آلاف الجماهير التي ترغب في شرب الكحوليات أثناء كأس العالم."

وعند سؤاله عن سماح قطر للجماهير بتناول الكحوليات، قال الذوادي: "أجبنا على هذا السؤال كثيرًا، نعم سيسمح لهم وسنرحب بالجميع، كل مشجع سيحظى بفرصة الاستمتاع بالبطولة".

وتابع: "سأوفر كل التفاصيل التنظيمية للجميع لاحقا، ولكن ما يمكن تأكيده أن تلك البطولة ستمثل لنا أيضًا فرصة جيدة للتعلم".

وكان الباحث الأيرلندى مايكل فولي انتقد محاولات النظام القطري المستمرة، للظهور وكأن الدوحة أكثر حداثة وليبرالية من جيرانها، مشيرا إلى أن ازدواجية قطر للجمع بين المحافظة والحداثة سينكشف في مونديال 2022.

ويواجه تنظيم الحمدين العديد من الانتقادات الدولية بسبب الملف الفاسد في استضافة مونديال العالم 2022، بعد الاتهامات الواضحة في استغلال أموال قطر الملوثة للحصول على حق الاستضافة، بالتوازي مع انتهاك حقوق العمالة الوافدة في دوحة العبودية، فضلا عن التنكيل بالمعارضة القطرية، وغياب الحريات عن الدويلة الخليجية التي لا تعرف الانتخابات الحرة.

وسلط الباحث الأيرلندي، في تقرير له نشرته صحيفة "ذا إيريش تايمز" الأيرلندية، الضوء على محاولات الحكومة القطرية الأخيرة للظهور بأنها أكثر حداثة من جيرانها، في ظل استمرار المقاطعة العربية للعام الثاني بين الدوحة من جهة، وجيرانها في الرياض وأبو ظبي والمنامة إلى القاهرة من ناحية أخرى، بينما تظهر الدوحة وكأنها محافظة في مجالات أخرى، خاصة مع استعدادها لاستضافة مونديال 2022.