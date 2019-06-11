سائرون يتبنى نظاما انتخابيا يعرف بالاغلبية السياسية للانتخابات المحلية

واضاف انه "من اجل ضمان مشاركة فاعلة وحقيقية للعراقيين في انتخابات مجالس المحافظات، وان يكون الناخب على معرفة بالمرشح وقريب من المواطن، فأننا في تحالف سائرون نعلن امام الشعب العراقي، بتبني النظام الانتخابي المعروف بـ(الاغلبية السياسية) لانتخابات مجالس المحافظات القادمة".
وتابع "النظام يتضمن ان يكون الفائز من الرجال والنساء هم ممن حصلوا على اعلى الاصوات بغض النظر عن احزابهم وقوائهم الانتخابية، وذلك لتحقيق العدالة واتاحة المنافسة الحقيقية بين ابناء الشعب العراقي".
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