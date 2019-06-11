سائرون يتبنى نظاما انتخابيا يعرف بالاغلبية السياسية للانتخابات المحلية

وقال رئيس الكتلة حسن العاقولي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مجلس النواب، بحضور عدد من نواب الكتلة وحضرته الخليج 365، انه "من أجل الحرص على صوت المواطن وان يذهب بالاتجاه الصحيح لممثليهم، وحتى لا تذهب اصواتهم الى اشخاص اخرين لم يحصوا على اصوات تؤهلم بالفوز كما حصل سابقا في نتائج انتخابات لا تمثل ارادة الناخبين، بل تمثل ارادة احزابهم السياسية، واصبحوا بعيدين عن هموم الشعب، وحفظ مصالح احزابهم السياسية على حساب مصلحة الشعب العراقي، ومن اجل اصلاح النظام السياسي في العراق وبشكل شامل وجذري، فلا بد من اصلاح النظام الانتخابي".واضاف انه "من اجل ضمان مشاركة فاعلة وحقيقية للعراقيين في انتخابات مجالس المحافظات، وان يكون الناخب على معرفة بالمرشح وقريب من المواطن، فأننا في تحالف سائرون نعلن امام الشعب العراقي، بتبني النظام الانتخابي المعروف بـ(الاغلبية السياسية) لانتخابات مجالس المحافظات القادمة".

وتابع "النظام يتضمن ان يكون الفائز من الرجال والنساء هم ممن حصلوا على اعلى الاصوات بغض النظر عن احزابهم وقوائهم الانتخابية، وذلك لتحقيق العدالة واتاحة المنافسة الحقيقية بين ابناء الشعب العراقي".

