الصورة ظهر بها رحمة وهو يُقبِّل طفلته، كاشفاً عن جزء من وجهها، ووجّه لها رسالة قال فيها: "كل عام وانتي بخير أحبك حتى نهاية العالم".
ومن جانبها، علّقت سيرين وقالت: "وجودها بدنيتي حياة بكل معنى الكلمة.. يا قطعة من قلبي بتمنالك تعيشي العمر كله بفرح ونجاح الله يحميلي ياكي عيد ميلاد سعيد ابنتي".
وظهرت سيرين بالظفائر، مُعتمدة بذلك نفس تسريحة ابنتها تاليا.
يذكر أنّ تاليا هي الطفلة الأولى لسيرين عبد النور من زوجها فريد رحمة، وقد رزقت ايصا بطفل ثاني، كريستيانو.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ابنتها... وتسريحة شعر مماثلة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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