العراق يحتل المرتبة 22 عالمياً بأرخص دول العالم بأسعار البنزين

وأضاف التقرير، أن "العراق احتل المرتبة 22 من بين 164 دولة مدرجة في الجدول بأرخص دول العالم بأسعار البنزين"، مشيراً إلى أن "معدل سعر البنزين في العراق بلغ 63 سنتا".
وتابع، أن "فنزويلا احتلت المرتبة الأولى عالميا بأرخص أسعار البنزين عالمياً وبواقع سنت واحد، تليها السودان بمعدل سعر 14 سنتا، ومن ثم إيران بمعدل سعر 29 سنتا ومن ثم الكويت بالمرتبة الرابعة بمعدل سعر بنزين بلغ 35 سنتا".
وأشار التقرير، إلى أن "أعلى معدل سعر للبنزين سجل في هونغ كونغ وبواقع 2.18 دولار تليها موناكو وبواقع 1.97 دولار، تشاركها النرويج بنفس السعر".
يذكر أن موقع "Global Petrol Prices" يقوم بتتبع متوسط أسعار البنزين في 150 دولة، وأكثر من 250 مدينة على مستوى العالم.
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