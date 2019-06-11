الزراعة تعلن الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة

وقال الوكيل الاداري لوزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "العراق وصل الى الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة للموسم الزراعي الحالي 2019 بعد الدعم المتواصل المقدم للفلاحين والمزارعين من اسمدة وبذور ومكننة زراعية حديثة".وأضاف الجبوري ان "الخطة الزراعية لهذا الموسم ستشهد انتاجية عالية من المحاصيل الزراعية نتيجة لهطول الامطار خلال فصل الشتاء والتي نتج عنها زيادة الاراضي الزراعية الداخلة بالخطة من محصولي الحنطة والشعير والمحاصيل العلفية والمحاصيل الزراعية الاخرى".

واشار الجبوري الى ان "حملة الحصاد تسير بأنسيابية ونجاح في المحافظات الجنوبية والوسطى اضافة الى عملية تسويق كميات كبيرة من المحاصيل الى وزارة التجارة، مما ينعكس على توفير مادة الطحين للمواطنين والوصول الى الاكتفاء الذاتي منه في الاسواق المحلية" داعيا "الفلاحين والمزارعين الى التمسك بأرضهم والتعاون مع الجهات الامنية من أجل توفير الحماية للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية ودعم الاقتصاد الوطني".



وتعرضت مساحات كبيرة من محصول الحنطة إلى حرائق كبيرة في مناطق متعددة من البلاد، حيث كشفت التحقيقات ان البعض كان متعمدا والبعض الاخر كان بفعل شرارة نار.