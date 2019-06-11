الزراعة تعلن الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة

وأضاف الجبوري ان "الخطة الزراعية لهذا الموسم ستشهد انتاجية عالية من المحاصيل الزراعية نتيجة لهطول الامطار خلال فصل الشتاء والتي نتج عنها زيادة الاراضي الزراعية الداخلة بالخطة من محصولي الحنطة والشعير والمحاصيل العلفية والمحاصيل الزراعية الاخرى".
واشار الجبوري الى ان "حملة الحصاد تسير بأنسيابية ونجاح في المحافظات الجنوبية والوسطى اضافة الى عملية تسويق كميات كبيرة من المحاصيل الى وزارة التجارة، مما ينعكس على توفير مادة الطحين للمواطنين والوصول الى الاكتفاء الذاتي منه في الاسواق المحلية" داعيا "الفلاحين والمزارعين الى التمسك بأرضهم والتعاون مع الجهات الامنية من أجل توفير الحماية للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية ودعم الاقتصاد الوطني".
وتعرضت مساحات كبيرة من محصول الحنطة إلى حرائق كبيرة في مناطق متعددة من البلاد، حيث كشفت التحقيقات ان البعض كان متعمدا والبعض الاخر كان بفعل شرارة نار.
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