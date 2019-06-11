مقررة البرلمان تدعو عبد المهدي لأن يكون 'أكثر قوة'

وبينت مقررة البرلمان، ان "الضغوط التي تمارسها الاحزاب السياسية على رئيس الوزراء والخلافات الداخلية فيما بينها كانت احد الاسباب الاساسية في عرقلة استكمال الكابينة الحكومية".
واضافت علي، ان "عبد المهدي هو رئيس اعلى سلطة تنفيذية في البلاد"، مشيرة الى امتلاكه "الصلاحيات والامكانيات الكاملة لتنفيذ ما تعهد به امام ممثلي الشعب".
وأوضحت أن "عبد المهدي مطالب بلعب دور أساسي وفرض رأيه على الاحزاب"، مشددة على ان "يكون بشخصية اقوى".
وأكدت مقررة البرلمان، ضرورة ان "تكون قراراته اكثر جراة وصرامة وان يتحرر من الضغوطات التي تمارسها الاحزاب السياسية".
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