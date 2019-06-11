'هواوي' تُطمئن مستخدمي هواتفها الذكية

وقالت الشركة، الثلاثاء، إنها ما زالت توفر كل تطبيقات "فيسبوك"، بما فيها "فيسبوك" ذاته و"فيسبوك مسنجر" و"واتساب" و"انستغرام" على هواتفها الذكية.
وكانت شركة "فيسبوك" أعلن، قبل أيام، التوقف عن السماح لـ"هواوي" باستخدام تطبيقاتها على هواتفها الذكية الجديدة.
وكانت شركة "فيسبوك" أعلن، قبل أيام، التوقف عن السماح لـ"هواوي" باستخدام تطبيقاتها على هواتفها الذكية الجديدة.
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