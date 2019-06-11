وتابع انه "عند هبوط الطائرة اعتدى امن الطيران العراقي على مسافرين الباكستانيين الذين اشتكوا بصوت مرتفع"، موضحا انه "سيتم فتح تحقيق بالحادث من قبل الجهات العراقية".
واكد السفير الباكستاني ان "عدد المصابين من المسافرين بلغ واحد"، معربا عن شكره لـ"الجهات العراقية لمساعدتهم لنا بحل الموضوع بصورة مباشرة وبوقت قصير".
وثمن بلال "دعم الجهات العراقية والتعاون الكبير خاصة مع المسافرين الباكستانيين الذين كانوا على متن الطائرة"، لافتا الى انه "في مثل هذا التعاون فان العلاقات الباكستانية العراقية سوف تزداد قوة في المستقبل".
أصدرت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن ما حدث في الرحلة المتوجهة من بغداد إلى مدينة كراتشي الباكستانية أمس الأول الأحد، مبينة ان عدد من المسافرين واثناء تحرك الطائرة على المدرج الرئيس للإقلاع قاموا بأعمال شغب وتدافع داخل الطائرة، مما إضطر قائد الطائرة الى إرجاعها حسب قوانين الطيران العالمية الى مكان آمن واخلاءها من المسافرين حرصا منه على سلامتهم، لافتة الى تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الباكستاني للسومرية: امن الطيران هم من اعتدوا على المسافرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.