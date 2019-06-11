خبير ألماني: زيارة محمد بن زايد مهمة والإمارات شريك قوي

قال الخبير السياسي الألماني، غونتر ماير، الثلاثاء، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلى برلين مهمة للغاية؛ كون الإمارات شريكا أساسيا لبلاده في مكافحة الإرهاب، وقضايا منطقة الشرق الأوسط.

وبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، زيارة تاريخية إلى العاصمة الألمانية برلين، تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والمستشارة أنجيلا ميركل.

وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية" عبر الهاتف، قال ماير، مدير مركز "دراسات العالم العربي في جامعة ماينز الألمانية" إنه في ضوء الأزمات الكبيرة في الشرق الأوسط، الممتدة من ليبيا إلى سوريا واليمن، تحتاج ألمانيا إلى شريك موثوق وقوي.

وأضاف: "ألمانيا دائما ما تقدم نفسها كوسيط ذي مصداقية يهدف لترسيخ الاستقرار وتقريب وجهات النظر وحل الأزمات بالطرق السلمية، وفي سبيل تحقيق ذلك، تحتاج لشراكة قوية مع دولة الإمارات، التي تملك نفوذا كبيرا في المنطقة، من أجل تحقيق تلك الأهداف".

وأشار إلى أن الإمارات تلعب دورا قويا في جهود حل الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، ويمكن أن تساعد ألمانيا في حلحلة تلك الأزمات".

ومضى قائلا "كما أن الإمارات شريك قوي في ملف مكافحة الإرهاب والتطرف الذي يحتل أولوية كبيرة في أروقة السياسة الألمانية".

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وحسب ماير، فإن الإمارات شريك اقتصادي قوي لألمانيا، لافتا إلى أن حجم الصادرات الألمانية للإمارات تبلغ 15 مليار يورو، فضلا عن وجود 900 شركة ألمانية في الأراضي الإماراتية.

ماير قال أيضا إن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لألمانيا مهمة للغاية في الوقت الراهن في ضوء توتر الأوضاع على أكثر من صعيد في الشرق الأوسط، ويمكن أن تساهم في ايجاد حلول لقضايا المنطقة الملحة.

ووفق مراقبين ووسائل إعلام ألمانية أبرزها صحيفة دي فيلت الخاصة، فإن زيارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لألمانيا تكتسب أهمية خاصة في ضوء الشراكة القوية سياسيا واقتصاديا بين البلدين.

ومن المقرر وفق بيانات رسمية ألمانية، أن يلتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في قصر الرئاسة في برلين مساء اليوم الثلاثاء، حيث يعقدان جلسة مباحثات ثنائية.

وبعد ظهر الأربعاء، يلتقي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المستشارة ميركل في مقر المستشارية في برلين، قبل أن يتحدثا للصحفيين، ويعقدا عشاء عمل يتضمن جلسة مباحثات تشمل العلاقات الثنائية وقضايا الشرق الأوسط.

وكانت آخر زيارة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لألمانيا في مايو/أيار 2016، حيث أجرى مباحثات مع المستشارة ميركل تضمنت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة في المجالات الاقتصادية والصناعية والتنموية والتعليمية.

كما ناقشا قضايا الشرق الأوسط وخاصة القضية السورية، وملف مكافحة الإرهاب والتطرف.