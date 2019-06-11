فضائح قطر والتطورات في السودان بنشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - البنتاجون يعلن وقف تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35، وصحيفة فرنسية تفضح أكاذيب قطر بشأن العمال الأجانب، و"العسكري السوداني" يتحفظ على أفراد أمن تورطوا بأحداث كولمبيا، واستقالة وزير خارجية اليمن.. أسباب غامضة والقرار بيد هادي، وائتلاف تونسي يفضح مؤامرة الإخوان لاستهداف الشباب، والمعارضة التركية تكشف عن فساد رجال أردوغان داخل البلديات، و%15 انخفاضا بحجوزات الفنادق التركية في الصيف، وترامب يجدد الهجوم على الاحتياطي الفيدرالي: قرارته تدمر الاقتصاد، وغيرها من الأخبار في المجالات كافة تجدها في النشرة الصباحية لـ"العين الإخبارية" ليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019.. للاطلاع اضغط هنا.

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