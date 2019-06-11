أويحيى أمام القضاء الجزائري الأربعاء كـ"متهم" للمرة الأولى

يمثل رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، غدا الأربعاء، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، للمرة الأولى كمتهم في قضايا "فساد".

وسيمثل أويحيى مع عبدالغني زعلان وزير الأشغال العمومية الأسبق ومدير حملة بوتفليقة، بناء على الاستدعاء الذي أصدرته المحكمة الجزائرية.

وجاء استدعاء أويحيى للمثول أمام القضاء مجددا عقب التحقيق القضائي الذي أجرته محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة في قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت مع "56 شخصا متورطين في وقائع ذات طابع جزائي".



وكان من بين أولئك، رئيس الوزراء السابق، وزعلان، بحسب بيان لوكيل الجمهورية بالمحكمة حصلت "العين الإخبارية" على تفاصيله.

وأمر وكيل الجمهورية بإيداع 19 متهما بالحبس المؤقت، و7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية، وأفرج عن 19 آخرين.

فيما أحال ملفات 9 أشخاص آخرين بينهم رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.

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وسبق أن مثل أويحي أكثر من مرة أمام نيابة العاصمة مع وزراء سابقين في قضايا "فساد" خلال فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أطاح به حراكا شعبيا في أبريل/نيسان الماضي وما زال متواصلا حتى يومنا هذا مطالبا برحيل ومحاسبة رموز النظام السابق.





ويواجه رئيس الوزراء الجزائري السابق ومدير حملة بوتفليقة تهما تتعلق بالفساد، بينها "منح امتيازات غير مشروعة، وتبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات" بحسب ما جاء في بيان وكيل الجمهورية.

وينتظر أن تصدر المحكمة العليا أوامر قضائية بـ"رفع الحصانة والتمييز القضائي عن أويحيى" ومسؤولين آخرين.

ومنذ عام 1995،شغل أويحى رئاسة الحكومة خمس مرات، كان آخرها بين أغسطس/آب 2017 ومارس/آذار 2019، قبل أن يستقيل في مارس/آذار 2019، على خلفية الحراك الشعبي نفسه.

وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة "سيدي أمحمد" في الجزائر العاصمة، الإثنين، أمرا قضائيا يقضي بإيداع رجل الأعمال "محيي الدين طحكوت" وشقيقه ونجليه السجن المؤقت بمنطقة الحراش في العاصمة الجزائرية.



ويعرف رجل الأعمال محيي الدين طحكوت بأنه من المقربين من رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى ويملك عددا كبيرا من المشاريع أبرزها مصنع تركيب سيارات "سيما موتورز" باعتباره ممثل شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية للسيارات في الجزائر، إضافة إلى امتلاكه القناة التلفزيونية "نوميديا".