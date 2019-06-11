دولة الإمارات وألمانيا الاتحادية نموذج يحتذى في العلاقات الثنائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - العلاقات الإماراتية الألمانية تاريخية وشاملة، بدأت عام 1972، وأرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطورت خلال العقود الماضية، فلم تعد تتوقف عند الاتفاقيات السياسية والدبلوماسية. ‎

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