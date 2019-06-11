- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صوّت برلمان كردستان العراق، الثلاثاء، على تسمية مسرور بارزاني، ابن عم الرئيس الجديد نيجرفان بارزاني، رئيسا للوزراء في الإقليم الذي يتمتع باستقلال ذاتي.
وتمّ التصويت، خلال جلسة للبرلمان، عقدت في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق. وصوت 87 نائبا من أصل 111 هو عدد أعضاء البرلمان، على تسمية مسرور.
وفاز نيجيرفان البارزاني برئاسة كردستان العراق، مايو/أيار الماضي، بعد حصوله على 68 صوتا من مجموع أعضاء برلمان الإقليم الحاضرين، والبالغ عددهم 81 عضوا.
ونيجيرفان هو ابن شقيق مسعود بارزاني آخر رئيس للإقليم، والذي ترك المنصب شاغرا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عقب إجراء استفتاء لانفصال الإقليم عن العراق الذي أجري في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.
وظل منصب رئاسة إقليم كردستان شاغرا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 عندما أعلن الرئيس آنذاك مسعود بارزاني عدم نيته الترشح مجددا، وفوض صلاحيات رئاسة الإقليم إلى رئيس الوزراء ورئيس البرلمان والسلطة القضائية.
كانت هذه تفاصيل خبر اختيار مسرور بارزاني رئيسا لوزراء كردستان العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.