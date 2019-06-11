اختيار مسرور بارزاني رئيسا لوزراء كردستان العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صوّت برلمان كردستان العراق، الثلاثاء، على تسمية مسرور بارزاني، ابن عم الرئيس الجديد نيجرفان بارزاني، رئيسا للوزراء في الإقليم الذي يتمتع باستقلال ذاتي.

وتمّ التصويت، خلال جلسة للبرلمان، عقدت في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق. وصوت 87 نائبا من أصل 111 هو عدد أعضاء البرلمان، على تسمية مسرور.

وفاز نيجيرفان البارزاني برئاسة كردستان العراق، مايو/أيار الماضي، بعد حصوله على 68 صوتا من مجموع أعضاء برلمان الإقليم الحاضرين، والبالغ عددهم 81 عضوا.

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ونيجيرفان هو ابن شقيق مسعود بارزاني آخر رئيس للإقليم، والذي ترك المنصب شاغرا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عقب إجراء استفتاء لانفصال الإقليم عن العراق الذي أجري في سبتمبر/أيلول من العام نفسه.

وظل منصب رئاسة إقليم كردستان شاغرا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017 عندما أعلن الرئيس آنذاك مسعود بارزاني عدم نيته الترشح مجددا، وفوض صلاحيات رئاسة الإقليم إلى رئيس الوزراء ورئيس البرلمان والسلطة القضائية.