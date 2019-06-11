انت الان تتابع غرق سبعة مهاجرين على الأقل قبالة جزيرة يونانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قضى سبعة أشخاص على الاقل الثلاثاء في غرق مركب يقل مهاجرين قرب جزيرة ليسبوس اليونانية، وفقا لخفر السواحل اليوناني.

وقالت قوة خفر السواحل إنها وبمساعدة زورق دورية حدود تابع للاتحاد الأوروبي، أنقذت 57 شخصا وتواصل البحث عن ناجين. ولم ترد معلومات عن جنسيات المهاجرين.

لكن مصدرا في خفر السواحل قال إن الضحايا هم أربع نساء ورجل وفتاتان.

وقضى أكثر من 300 من المهاجرين واللاجئين هذا العام خلال محاولات عبور البحر المتوسط وصولا إلى أوروبا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

Advertisements

وتأوي اليونان 70 ألف لاجئ ومهاجر معظمهم سوريون، فروا من بلدانهم في 2015 ووصلوا أراضيها عن طريق تركيا المجاورة.

وبموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في 2016 كثفت تركيا جهودها للحد من عمليات انطلاق المهاجرين من أراضيها باتجاه الجزر اليونانية الخمس الأقرب إلى شواطئها ومنها ليسبوس.

وأدى ذلك إلى تراجع كبير في أعداد الوصلين إلى الجزر اليونانية -- من 875 ألفا في 2015 إلى ما دون 40 ألفا في كل من 2017 و2018، وفقا للوكالة الأوروبية لحماية الحدود (فرونتكس).