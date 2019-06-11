"التضامن" توقف إصدار تراخيص دور الإيتام لمدة عام

أصدرت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، قرارًا بإيقاف منح التراخيص لدور الإيواء "دور الأيتام"، لمدة عام تبدأ من 25 نوفمبر الماضي. ونشرت الوقائع المصرية، اليوم، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 69 لسنة 2019 وجاءت تفاصيله كالتالي:

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