"أ.ف.ب": القضاء الفرنسي تسلّم من تركيا تسعة أطفال وثلاثة "جهاديين"

كشفت مصادر "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" أنّ "القضاء الفرنسي تسلّم تسعة أطفال وثلاثة جهاديين بعد نقلهم من تركيا".
وأوضحت أنّ "الجهاديين" الثلاث هم رجل وامرأتان، وضعوا في الحبس الاحتياطي. وقد تكفّلت أجهزة متخصّصة بالأطفال".
وتندرج هذه العمليّة المنفصلة عن استعادة الأطفال من المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا، في إطار ترحيل تركيا لـ"جهاديين" بشكل مُنتظم.
وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس "وصول 12 يتيمًا ولدوا لعائلات "جهاديين" فرنسيين، إلى باريس قادمين من سوريا، حيث كانوا يقيمون في مخيمات بشمال سوريا".
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