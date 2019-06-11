ندّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ، بـ"تعليقات غير مسؤولة وخاطئة من الولايات المتحدة الأميركية"، بشأن مشروع قانون لهونغ كونغ يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين، بعد أن عبّرت الولايات المتحدة عن القلق حياله.
وركّز على "أنّنا نطالب بأن يكون الجانب الأميركي حذرًا ويكفّ عن التدخّل في شؤون هونغ كونغ الداخلية بأيّ شكل".
وكانت قد أعربت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغن أورتيغاس عن قلق أميركا الشديد إزاء مشروع القانون، لافتةً إلى أنّ "التظاهرات الّتي شارك فيها مئات آلاف الأشخاص، أظهرت بوضوح معارضة الرأي العام لهذا النصّ الّذي قد يقوّض وضع الحكم الذاتي لهونغ كونغ، وقد تكون له عواقب سلبية على التقليد الراسخ فيها بحماية حقوق الإنسان".
كانت هذه تفاصيل خبر "أ.ف.ب": الصين دعت أميركا إلى الكف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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