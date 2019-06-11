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برلمان كردستان العراق سمى مسرور بارزاني رئيسا للوزراء

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صوّت برلمان ​كردستان​ على تسمية مسرور بارزاني رئيسًا لحكومة إقليم كردستان.

وجرت تسمية بارزاني للمنصب بأصوات 87 عضوًا في برلمان كردستان من أصل 97 حضروا الجلسة، ومنهم أعضاء كتلة "الاتحاد الوطني" الكردستاني الّذين لم يشاركوا في جلسة انتخاب رئيس إقليم كردستان.

وفي وقت لاحق، سيكلّف رئيس إقليم كردستان ​نيجيرفان بارزاني​، رئيس الوزراء ب​تشكيل الحكومة​ الجديدة في غضون ثلاثين يومًا.

يُذكر أنّ برلمان كردستان انتخب في 28 أيار 2019، نيجيرفان بارزاني رئيسًا للإقليم، وأدّى اليمين القانونية أمس الإثنين 10 حزيران 2019، بحضور واسع من داخل وخارج إقليم كردستان و​العراق​، ليباشر مهام منصبه رسميًّا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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