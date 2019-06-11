برلمان كردستان العراق سمى مسرور بارزاني رئيسا للوزراء

صوّت برلمان كردستان على تسمية مسرور بارزاني رئيسًا لحكومة إقليم كردستان.
وجرت تسمية بارزاني للمنصب بأصوات 87 عضوًا في برلمان كردستان من أصل 97 حضروا الجلسة، ومنهم أعضاء كتلة "الاتحاد الوطني" الكردستاني الّذين لم يشاركوا في جلسة انتخاب رئيس إقليم كردستان.
وفي وقت لاحق، سيكلّف رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة في غضون ثلاثين يومًا.
يُذكر أنّ برلمان كردستان انتخب في 28 أيار 2019، نيجيرفان بارزاني رئيسًا للإقليم، وأدّى اليمين القانونية أمس الإثنين 10 حزيران 2019، بحضور واسع من داخل وخارج إقليم كردستان والعراق، ليباشر مهام منصبه رسميًّا.
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