العثور على أربع جثث مع إنتشال حطام سفينة غرقت في المجر في أيار الماضي

عثرت فرق الإنقاذ على أربع جثث في الوقت الذي رفعت فيه حطام سفينة بعد أسبوعين من انقلابها في نهر الدانوب في بودابست وعلى متنها مجموعة من السياح الكوريين الجنوبيين.

وأوضح متحدث باسم ​القوات​ الخاصة المجرية أنه "تم العثور على جثة عندما تم رفع غرفة قبطان ​السفينة​ إلى السطح، الآن سنقوم بمزيد من البحث في أجزاء السفينة التي يمكن أن يكون فيها المزيد من الضحايا".

وغرقت السفينة "ميرميد" في 29 أيار بعد أن صدمتها سفينة أكبر من الخلف أسفل جسر في العاصمة المجرية مع هطول ​أمطار​ غزيرة.

ولقي 26 من السياح واثنان من طاقم السفينة المجري حتفهم في أسوا كارثة في النهر منذ نصف قرن. وتم انتشال جميع الجثث باستثناء أربعة.

واعلنت وكالة (إم.تي.آي) الرسمية للأنباء انه "تم العثور على أربع جثث اليوم وانتشلها الغطاسون. وأدى وجه طاقم الإنقاذ التحية العسكرية لكل جثة مع انتشالها".