أعلنت "​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​" في بيان أنه أصبح بإمكان جميع المشتركين السابقين لديها الذين يترتب عليهم ذمم مالية (بدلات مياه متوجبة على اشتراكهم السابق) تسديدها أو تقسيطها إعتبارا من تاريخه في دوائر التوزيع التابعين لها دون الرجوع الى المركز الرئيسي في ​جادة سامي الصلح​ - ​بدارو​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مياه بيروت وجبل لبنان: على المشتركين تسديد اشتراكاتهم السابقة في دوائر التوزيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.