خليل تمنى ان يتعاطى القضاة المعتكفون بإيجابية مع النقاش الدائر حول الموازنة

توجّه وزير المال ​علي حسن خليل​ الى الجسم القضائي باسم رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ متمنيا ان يتعاطى القضاة المعتكفون بإيجابية مع ​النقاش​ الدائر في ​المجلس النيابي​ حول ​الموازنة​ العامة وتجاوز بعض التحفظات من دون ان يمس هذا الامر بروح استقلالية القضاء، وان يكون هذا التعاطي الايجابي بادرة لترجمة ما يطمحون اليه.

وقال خليل خلال مؤتمر رؤساء المحاكم العليا برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري في مجلس النواب،: "نسقنا مع الرئيس الاول ​القاضي جان فهد​ ووزير العدل البير سرحان للوصول الى ما يطمحون اليه وما نطمح اليه ايضا لتعزيز ادوار القضاة في حماية هذه ​الدولة​".