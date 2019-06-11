أصدر رئيس ​التفتيش المركزي​ ​القاضي جورج عطية​ تكليفًا الى المفتشية العامة الإدارية لإجراء التحقيقات اللازمة بموضوع تلف فواتير ​المستشفيات​ المتعاقدة مع ​وزارة الصحة العامة​ وغيرها من المحفوظات العائدة لها مع إعطائه طابع الأولوية الفورية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عطية كلف المفتشية العامة إجراء التحقيقات بموضوع تلف فواتير المستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.