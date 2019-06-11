مفتي صيدا والزهراني: لتوحيد الصف والالتفاف حول القوى الامنية

استقبل مفتي صيدا و​الزهراني​ الجعفري ​الشيخ محمد عسيران​ في مكتبه في ​دار الافتاء​ في صيدا، المدير الاقليمي ل​أمن الدولة​ في ​الجنوب​ العميد نواف الحسن مهنئا ب​عيد الفطر​، وكان اللقاء مناسبة للتداول في الأوضاع العامة في البلاد وقضايا تهم المدينة والمنطقة.

ودعا المفتى عسيران، في تصريح "الجميع الى توحيد الصف لتخطي هذه الازمة الاقتصادية التي يعاني منها ​لبنان​". واستنكر "الاعتداء الارهابي الذي تعرض له ​الجيش​ و​القوى الامنية​ في ​طرابلس​"، داعيا الى "الالتفاف حولهما ومؤازرتهما في تصديهما لكل الأخطار التي تحدق بالوطن".