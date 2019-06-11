استقبل مفتي صيدا والزهراني الجعفري الشيخ محمد عسيران في مكتبه في دار الافتاء في صيدا، المدير الاقليمي لأمن الدولة في الجنوب العميد نواف الحسن مهنئا بعيد الفطر، وكان اللقاء مناسبة للتداول في الأوضاع العامة في البلاد وقضايا تهم المدينة والمنطقة.
ودعا المفتى عسيران، في تصريح "الجميع الى توحيد الصف لتخطي هذه الازمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان". واستنكر "الاعتداء الارهابي الذي تعرض له الجيش والقوى الامنية في طرابلس"، داعيا الى "الالتفاف حولهما ومؤازرتهما في تصديهما لكل الأخطار التي تحدق بالوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر مفتي صيدا والزهراني: لتوحيد الصف والالتفاف حول القوى الامنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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