نعمت افرام: نصف مليار دولار تكلفة بناء الابنية للدولة خلال 3 سنوات

اشار النائب ​نعمت افرام​ في مؤتمر صحفي من ​مجلس النواب​ على هامش جلسة ​لجنة المال والموازنة​، الى ان البحث جاري بطريقة منتجة، ونحن نبحث بنفقات مشاريع الابنية لا سيما ابنية ​الدولة اللبنانية​، ولفت الى انه خلال 3 سنوات ستكلف الدولة 500 مليون دولار لبناء ابنية للدولة، ويجب ان نعرف كم متر مربع نبني وكم شخص في البناء، من دون هذه التفاصيل نرتكب جريمة بحق الدولة اللبنانية.

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