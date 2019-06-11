كنعان في حفل تخريج طلاب في الفنار: الإصلاح طريق الخلاص ويتم بالعمل الجدي والبناء

رأى رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، ممثلا رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، خلال احتفال تخريج الدفعة ال60 من طلاب المؤسسة ال​لبنان​ية الحديثة مدرسة الاب ميشال خليفة - ​الفنار​ بالذكرى ال60 لتأسيسها، تحت شعار "المفكرون المحبون"، ان هذه المدرسة ومنذ تأسيسها سنة 1959، شكلت محفلا للفكر والتربية والقيم الإنسانية والوطنية، فخرجت على مدى السنوات، أناسا تركوا بصمات على صفحات الوطن، في مختلف المجالات".

وخاطب كنعان الخريجين قائلا:"إن قدركم ليس أن تتحولوا الى حقيبة سفر تبحث عن العيش الكريم في الخارج، بل أن تبدعوا وتبنوا وتزرعوا في لبنان، فتحصدوا النجاح والمستقبل الأفضل لكم ولأبنائكم من بعدكم. ففي هذا الوطن ما يستحق الإيمان به والتضحية من أجله".

واضاف ان "ما دفعنا للعمل على كسر الحلقة المفرغة التي أدت الى ترهل المؤسسات وتصدعها، فبدأنا مسارا جديدا عنوانه الإصلاح الفعلي، حيث لا مستحيل ما دام هناك من يؤمن بهذه البلاد ويعمل من أجلها"، لافتا "الى أن الأيام المقبلة ستبرهن أن الإصلاح ممكن، لا بل إنه حتمي، لتصبح إدارات الدولة مكانا للفرص المتساوية لأصحاب ​الكفاءات​". مشددا على ان "الإصلاح هو طريق الخلاص الذي يتم بالعمل الجدي والبناء، ستحمل الأيام المقبلة رقابة برلمانية مشددة، وفقا للدستور والقانون".

ثم تم توزيع شهادات التخرج على ​الطلاب​ الخريجين بمشاركة النائب كنعان، وفي الختام قدمت ادارة المدرسة درعا تقديرية لكنعان.