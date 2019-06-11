رئيس جامعة الـLAU عرض مع وفد كندي امكانات تبادل الطلاب والشراكة

استقبل رئيس الجامعة ال​لبنان​ية الاميركية (LAU) ​جوزيف جبرا​ وفداً كندياً موسعاً من مقاطعة نوفا سكوتيا الكندية، يتقدمه رئيس وزارائها ستيفن ماكنيل، سفيرة كندا في لبنان ايمانويل لامورو، اضافة الى وزيرة ​الهجرة​ والفرنوكوفونية في ادارة المقاطعة لينا مدلج دياب، وزيرة الخدمات الداخلية والاتصالات في المقاطعة باتريسيا عرب، مساعدة الوزيرة في دائرة الهجرة ترايسي طويل،نائب رئيس جامعة سانت ماري مالكولم بتلر، مسؤول العلاقات الحكومية في جامعة دلهوسي ماتيو هيب،ورافق الوفد رجل الاعمال وقنصل لبنان الفخري في المقاطعة الكندية وديع فارس ومجموعة من كوادر ادارة المقاطعة الكندية. وتم التداول خلال اللقاء في تعزيز التعاون الاكاديمي الجامعي وامكانات تبادل ​الطلاب​ والشراكة في مختلف المجالات.

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