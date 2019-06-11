عويدات يتابع تحقيقه مع السفير علي المولى

يتابع قاضي التحقيق الأول في ​بيروت​ ​غسان عويدات​ في هذه الأثناء التحقيق مع رئيس دائرة الشؤون العربية في ​وزارة الخارجية والمغتربين​ السفير علي المولى في ملف ما يعرف ب"تسريبات المحاضر الدبلوماسية".

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