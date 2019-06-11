توقيف مشتبه به وملاحقة آخر في جريمة قتل الشاب السوري في صيدا فجرا

أوقفت القوى الأمنية في صيدا المواطن م.ح للاشتباه به في جريمة قتل الشاب السوري ز.ط فجر اليوم في محلة البولفار البحري الجنوبي للمدينة.
وقد اعترف م.ح بشخص آخر له علاقة بالجريمة يدعى م.ف (فلسطيني الجنسية) وتبين انه متوار عن الأنظار وهو قيد الملاحقة. وكلاهما من اصحاب السوابق في قضايا مخدرات.
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