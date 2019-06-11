توقيف مشتبه به وملاحقة آخر في جريمة قتل الشاب السوري في صيدا فجرا

أوقفت ​القوى الأمنية​ في صيدا المواطن م.ح للاشتباه به في جريمة قتل الشاب السوري ز.ط فجر اليوم في محلة ​البولفار البحري​ الجنوبي للمدينة.

وقد اعترف م.ح بشخص آخر له علاقة بالجريمة يدعى م.ف (فلسطيني الجنسية) وتبين انه متوار عن الأنظار وهو قيد الملاحقة. وكلاهما من اصحاب السوابق في قضايا ​مخدرات​.