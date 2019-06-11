غرق سبعة مهاجرين على الأقل قبالة جزيرة يونانية

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أثينا: قضى سبعة أشخاص على الأقل الثلاثاء في غرق مركب يقل مهاجرين قرب جزيرة ليسبوس اليونانية، وفقا لخفر السواحل اليوناني.

وقالت قوة خفر السواحل إنها وبمساعدة زورق دورية حدود تابع للاتحاد الأوروبي، أنقذت 57 شخصا، وتواصل البحث عن ناجين. ولم ترد معلومات عن جنسيات المهاجرين. لكن مصدرًا في خفر السواحل قال إن الضحايا هم أربع نساء ورجل وفتاتان.

قضى أكثر من 300 من المهاجرين واللاجئين خلال هذا العام خلال محاولات عبور البحر المتوسط وصولا إلى أوروبا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

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تأوي اليونان 70 ألف لاجئ ومهاجر معظمهم سوريون، فرّوا من بلدانهم في 2015، ووصلوا الى أراضيها عن طريق تركيا المجاورة.

بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في 2016 كثفت تركيا جهودها للحد من عمليات انطلاق المهاجرين من أراضيها باتجاه الجزر اليونانية الخمس الأقرب إلى شواطئها ومنها ليسبوس.

وأدى ذلك إلى تراجع كبير في أعداد الوصلين إلى الجزر اليونانية - من 875 ألفا في 2015 إلى ما دون 40 ألفا في كل من 2017 و2018، وفقا للوكالة الأوروبية لحماية الحدود (فرونتكس).

