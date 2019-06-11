غرق سبعة أشخاص إثر انقلاب قارب قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية

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قال خفر السواحل اليوناني: "إن طفلين وأربع نساء ورجلاً غرقوا عندما انقلب قارب كانوا فيه قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية اليوم.

وأضاف: إنه تم إنقاذ 57 شخصًا آخرين في عملية ما زالت جارية. ولم يذكر خفر السواحل المزيد من التفاصيل عن الحادث أو جنسية الضحايا.

ويحاول لاجئون ومهاجرون كثيرون عبور بحر إيجة من تركيا وهي رحلة قصيرة لكنها خطيرة وكثيرًا ما تتم في ظل أحوال جوية سيئة.