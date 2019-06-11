اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
قال خفر السواحل اليوناني: "إن طفلين وأربع نساء ورجلاً غرقوا عندما انقلب قارب كانوا فيه قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية اليوم.
وأضاف: إنه تم إنقاذ 57 شخصًا آخرين في عملية ما زالت جارية. ولم يذكر خفر السواحل المزيد من التفاصيل عن الحادث أو جنسية الضحايا.
ويحاول لاجئون ومهاجرون كثيرون عبور بحر إيجة من تركيا وهي رحلة قصيرة لكنها خطيرة وكثيرًا ما تتم في ظل أحوال جوية سيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر غرق سبعة أشخاص إثر انقلاب قارب قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.