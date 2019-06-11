المغرب يكلف الألمان بوضع أنظمة الليزر بـ12 مدينة للحد من حوادث السير

كشفت الشركة الألمانية Vitronic، عن استعدادها لبدء تنفيذ مشاريع تتعلق بالوقاية من حوادث السير، ستنجزها بعدد من المدن المغربية، وذلك بموجب عقد وقعته مع مديرية السلامة الطرقية، التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.
وقالت الشركة الألمانية المتخصصة في الرادارات، على موقعها الإلكتروني، إنه لأول مرة سيتم تركيب أنظمة الليزر، بـ12 مدينة مغربية، لمراقبة تقاطع إشارات المرور.
وستعمل أجهزة قياس الليزر على توسيع البنية التحتية لنظام التحكم الذي يعتمد عليه المغرب، بهدف تحسين فعالية السلامة المرورية.
كما ستقوم الشركة الألمانية بتركيب الرادارات وإشارات المرور، بهدف الحد من حوادث السير، كما ستقوم بتركيب وصيانة حوالي 500 من أنظمة التحكم في السرعة، وبرنامج “باك أوفيس” لتسجيل المخالفات، وهو برنامج معلوماتي متخصص في معالجة البيانات.
وترى الشركة الألمانية، أن يسعى إلى تخفيض عدد حوادث الطرق بنسبة 50٪ في أفق سنة 2026، مؤكدة أنا شرعت في تنفيذ بنود العقد الذي يجمعها بالمغرب منذ يناير الماضي، وسيستمر العمل على وضع أنظمة المراقبة على مدى سنتين.
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