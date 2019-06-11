الجديدة.. خصام حول حبات “القرقوبي” ينتهي بجريمة قتل مروعة -فيديو

تصوير: حسام أديب
️اهتز حي “المويلحة” بالجديدة، مساء أمس الاثنين، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الضحية كان في مشادات كلامية مع أحد الأشخاص بسبب أقراص الحبوب المهلوسة قبل أن يتم قتله بالسلاح الأبيض بالقرب من منزله.
وانتقلت المصالح الأمنية إلى عين المكان، حيث أصدرت مذكرة بحث ضد القاتل الذي فر لوجهة غير معلومة، وتم نقل جثة الهالك، لمستودع الاموات بالمستشفى الإقليمي بالجديدة.
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